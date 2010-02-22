Высота снежного покрова в Витебской области продолжает бить рекорды

Сегодня в центре превышен показатель 70-летней давности - 65 сантиметров.

Под тяжестью снега обрушилась накануне кровля двух жилых зданий. Никто не пострадал. Так, в Городке не выдержала нагрузки крыша одноэтажного трехквартирного дома. В момент ЧП в доме проживали две семьи, которые отселены к родственникам. В Лиозненском районе обрушилась кровля частного дома. При этом стена отошла на 10 сантиметров. Восстановительные работы специалисты провели быстро и отселения семьи пенсионеров не потребовалось.

Всего в Беларуси с начала года произошло более 20 случаев обрушений крыш из-за снеговой нагрузки. Семь – в минувшие выходные.