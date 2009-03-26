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Теракт в Пакистане: 11 человек погибли

26 марта 2009 15:17
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26 марта взорвалась бомба террориста-смертника в ресторане на северо-западе Пакистана.

Взрыв совершил террорист-смертник в городе Танк, пишет РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

В момент происшествия в ресторане находились несколько десятков боевиков, настроенных против лидера талибов Байтуллы Мехсуда, сообщил представитель службы безопасности Пакистана. По его словам, несколько человек получили ранения.

США накануне объявили о награде в 5 миллионов долларов за поимку Байтуллы Мехсуда, предположительно причастного к убийству бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто в декабре 2007 года.

# происшествия

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