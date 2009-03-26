Два поезда протаранили автомобили в Минской области

Один человек погиб.За полночь поезд Гродно-Москва пересекал 710-й километр. На пункте назначения «Смолевичи-Красное знамя» легковой автомобиль додж караван на высокой скорости, сбивая шлагбаум, выезжает на ЖД-путь. Машинист состава тормозит, но безуспешно. На бампере поезда легковой авто еще проезжает порядка 400 метров, водитель 75 года рождения погибает спустя несколько минут на месте происшествия.



С ночного дежурства не ложилась спать Валентина Уланова. Ее смена начиналась как обычно. Светофоры, сирены, все оборудование работало исправно, хозяйка переезда традиционно за 70 метров подавала сигнал бдительности машинисту. Тот ответил, а спустя секунду она уже включала сигнал тревоги.



- Локомотив получил незначительные повреждения, никто не пострадал кроме водителя автомобиля. Движение состава было задержано на 2 часа, рассказала телеканалу СТВ дежурный по переезду Валентина УЛАНОВА.



Поведение водителя доджа никто не может объяснить. Стрит-рейсинг перед носом несущегося поезда, что это: голливудский блокбастер с каскадерскими трюками, несчастный случай, невнимательность или вызов миру?



- Он местный житель, улицы хорошо знал. Самоубийство ли это? Тяжело судить, - рассказал телеканалу СТВ исполняющий обязанности начальника ГАИ Смолевичского РОВД Александр ЧЕРЕЙ. - Может быть и были какие-то причины.



В Михоновичах вчера утром произошла история по схожему сценарию. Электропоезд, машина на ЖД перезде, столкновение, тормозной путь на сотни метров. Но у этой истории другой финал – водитель легковушки после такой аварии остался жив.



За прошлый год на железной дороге произошло 14 ДТП, где автомобильная дорога и рельсы стали последней точкой движения. Цена этих трагичных встреч – 9 смертей и 12 пострадавших.



Количество трагических происшествий на железнодорожных переездах из года в год увеличивается. Если в 2006 году было 4 случая со смертельным исходом, то 2007 принес уже 6 жертв. В прошлом году 9 человек было смертельно ранено в результате таких ДТП.



Происшествия, подобные сегодняшнему, не редкость. Например, в 2007 году в Витебске. Тогда товарный поезд столкнулся с маршруткой на железнодорожном переезде. В феврале того же года в Могилевском районе похожая авария. Водитель с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Основная причина этих трагедий – нарушение Правил дорожного движения автомобилистами.