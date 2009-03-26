Погиб пилот разбившегося в Калифорнии истребителя ВВС США

Самолет упал около 10 часов утра по местному времени в 56 километрах к северо-востоку от авиабазы Эдвардс. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Associated Press. 49-летний пилот Дэвид Кули являлся ветераном ВВС США, в которых прослужил 21 год. Полет на F-22 Raptor он проводил в качестве летчика-испытателя компании Lockheed Martin Aeronautics, которая совместно с ВВС США проводила тестирование самолета.



СПРАВКА



Истребитель пятого поколения F-22 Raptor поступил на вооружение в 2005 году и является самым современном в составе ВВС США. Самолет является одним из самых быстрых истребителей в мире и снабжен высокоэффективной антирадарной системой. Стоимость одного самолета 140 миллионов долларов, а экспорт F-22 Raptor законодательно запрещен.

В декабре 2004 года во время испытаний F-22 Raptor на базе ВВС США Неллис, штат Невада, истребитель этой модели уже терпел крушение. Тогда пилоту удалось спастись.