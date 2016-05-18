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Танцы на крыше BMW в Бресте дорого обошлись молодым людям

18 мая 2016 06:50
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Новости Беларуси. За танцы на крыше и на капоте BMW компании брестчан придется отвечать. 24-летний водитель транспортного средства на два года лишен водительских прав. Также молодой человек должен заплатить штраф – 20 базовых величин.

Действия остальных участников «автовечеринки» (они находились в состоянии алкогольного опьянения), квалифицированы как хулиганство.

Это видео стало достоянием общественности в конце апреля.

Автомобиль с танцующими мужчинами на капоте и на крыше рассекал по улицам Бреста. О происходящем в милицию сообщили горожане.

Напомним, несколько лет назад в Гродно парень на спор станцевал на чужой Mazda и заработал уголовное дело. Такое времяпровождение обошлось 24-летнему жителю областного центра в 8 миллионов белорусских рублей. Здесь подробности.

# происшествия # Хулиганство

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