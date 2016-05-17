Четыре Opel и Skoda столкнулись вечером на Матусевича в Минске

Новости Беларуси. Невнимательность водителя привела к аварии с участием пяти машин в Минске.

ДТП произошло вечером на улице Матусевича. Мужчина за рулем Opel не рассчитал скорость, и автомобиль врезался в остановившуюся впереди машину, а она по инерции столкнулась с другими автомобилями.

В результате аварии повреждены три автомобиля из пяти.

Как отметили в ГАИ, дорожно-транспортное происшествие не вызывало длительной задержки в движении транспорта. Никто из людей не пострадал.

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