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Из-за пьяной женщины за рулем погибла ее коллега, а дочь в больнице

17 мая 2016 13:47
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Новости Беларуси. Беспечность молодой матери привела к трагедии в Витебской области.

Автомобиль Toyota Yaris съехал в кювет, где несколько раз перевернулся. За рулем иномарки находилась 30-летняя женщина.

Как выяснилось, водитель села за руль пьяной.

Из-за пьяной женщины за рулем погибла ее коллега, а дочь в больнице-1

Вера Руммо, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома:
16 мая около восьми часов вечера 30-летняя сотрудница одного из филиалов банка, управляя Toyota Yaris на автодороге Витебск-Полоцк-граница Латвии вблизи деревни Чистополье Верхнедвинского района на 177 км, не справилась с управлением, в результате чего съехала в кювет, где автомобиль несколько раз перевернулся. В результате ДТП, ехавшие в иномарке в качестве пассажиров ее 4-летняя дочь и 28-летняя коллега с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Через несколько часов женщина-пассажирка скончалась в реанимационном отделении.

Ребенок не был пристегнут. Более того, девочка ехала на переднем пассажирском сидении, хотя сзади в салоне было установлено детское автокресло. Погибшая пассажирка не была пристегнута ремнями безопасности. Когда машина опрокинулась, женщина выпала из нее.

Напомним, в прошлом месяце по вине пьяных родителей двухлетний мальчик погиб в Вороновском районе.

За рулем Audi находился 20-летний отец семейства. Малыш ехал на руках у мамы, сидящей на пассажирском сидении сзади. В какой-то момент мужчина не справился с управлением – автомобиль съехал в кювет. Подробнее здесь

# происшествия # Фотофакт # Авария в Витебской области # Вера Руммо

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