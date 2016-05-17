Из-за пьяной женщины за рулем погибла ее коллега, а дочь в больнице

Вера Руммо, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома:

16 мая около восьми часов вечера 30-летняя сотрудница одного из филиалов банка, управляя Toyota Yaris на автодороге Витебск-Полоцк-граница Латвии вблизи деревни Чистополье Верхнедвинского района на 177 км, не справилась с управлением, в результате чего съехала в кювет, где автомобиль несколько раз перевернулся. В результате ДТП, ехавшие в иномарке в качестве пассажиров ее 4-летняя дочь и 28-летняя коллега с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Через несколько часов женщина-пассажирка скончалась в реанимационном отделении.



Ребенок не был пристегнут. Более того, девочка ехала на переднем пассажирском сидении, хотя сзади в салоне было установлено детское автокресло. Погибшая пассажирка не была пристегнута ремнями безопасности. Когда машина опрокинулась, женщина выпала из нее.



