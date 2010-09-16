Крупный вещевой рынок сгорел в Иркутске

Более 50 человек пострадали при взрыве пиротехники

ЧП произошло на Филиппинах на спортивном празднике. Воспламенилась бутылка из-под напитка, в которую был насыпан порох для фейерверка. Предположительно, слишком рано зажгли импровизированный фитиль для пуска.