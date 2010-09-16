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Крупный вещевой рынок сгорел в Иркутске

16 сентября 2010 13:39
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Пламя вспыхнуло в торговых рядах. Мгновенно огонь распространился по павильонам. Уничтожено все на площади более двух километров. Многие предприниматели за сегодняшнюю ночь обанкротились.

Причина возгорания выясняется. Одна из версий – поджог.

Крупный вещевой рынок сгорел в Иркутске

Крупный вещевой рынок сгорел в Иркутске

Крупный вещевой рынок сгорел в Иркутске

Крупный вещевой рынок сгорел в Иркутске

Крупный вещевой рынок сгорел в Иркутске

# происшествия # Фотофакт

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