Крупный вещевой рынок сгорел в Иркутске

Причина возгорания выясняется. Одна из версий – поджог.
В огне деревья и кустарники на склонах горного массива Сьерра-Невада, а также часть Национального лесопарка гигантских секвой – гордости штата.
ЧП произошло на Филиппинах на спортивном празднике. Воспламенилась бутылка из-под напитка, в которую был насыпан порох для фейерверка. Предположительно, слишком рано зажгли импровизированный фитиль для пуска.
По предварительным данным, он подорвался на мине. 12 человек погибли, многие ранены. Пострадавшие доставлены в больницу. Началось следствие.
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