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Сильнейший пожар парализовал центр Торонто

04 января 2011 09:28
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Возгорание произошло в трехэтажном здании XIX века.

На место ЧП прибыло более 30 нарядов пожарных. Однако, справиться с огнём не удавалось долгое время. В центре города на нескольких улицах было полностью перекрыто движение. Из университета Райерсона, который находился неподалёку эвакуировали студентов.

Пожару присвоили высшую — шестую категорию сложности. Причины возгорания устанавливаются. Известно, что во время тушения огня пострадали четверо пожарных, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Фотофакт

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