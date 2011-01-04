Сильнейший пожар парализовал центр Торонто

Возгорание произошло в трехэтажном здании XIX века.

На место ЧП прибыло более 30 нарядов пожарных. Однако, справиться с огнём не удавалось долгое время. В центре города на нескольких улицах было полностью перекрыто движение. Из университета Райерсона, который находился неподалёку эвакуировали студентов.

Пожару присвоили высшую — шестую категорию сложности. Причины возгорания устанавливаются. Известно, что во время тушения огня пострадали четверо пожарных, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».