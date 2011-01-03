В Витебской области восстановлено электроснабжение в 350 обесточенных населенных пунктах

Без света жителей северного региона оставил снегопад. Наиболее пострадал Полоцкий район. Там за три дня выпала половина месячной нормы осадков. А уровень снега достиг 57 сантиметров.

Олег Нестеров, житель деревни Азино:

Несколько раз свет отключался. Хорошо, что свечи в запасе были. Так еще нормально.

Жители деревни Азино в первые дни 2011 остались без электричества. Олег Романович вместо любимой новогодней передачи выходные провел у огонька от свечки. Всего на Витебщине пострадали 350 населенных пунктов, молочно-товарные фермы и котельные.

К утру без света оставались только 24 деревни. Тяжелее всего пришлось восстанавливать повреждения в «партизанских» полоцких лесах.

Тяжести снега и порывов ветра не выдержали и многолетние деревья. Там, где прошлась снежная буря, провода и опоры сейчас под завалами ельника. Аварийные бригады работают в авральном режиме. Действуют оперативно. На каждую точку — пара часов.

Виктор Кирилюк, мастер участка филиала «Полоцкие электросети»:

Надо в первую очередь освободить провода от завалов, вытянуть комель старой опоры, вернуть ее на место, установить новые, затем смонтировать провода и опоры с помощью вышки.

На ликвидацию последствий брошены все силы. В регионе сформировали специальный штаб по борьбе с последствиями от стихии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»..

Сергей Евланов, начальник службы распределительных сетей филиала «Полоцкие электросети»:

Сейчас мобилизованы все силы. Оказывается помощь и сторонними организациями. Сейчас все направлено на то, чтобы к концу дня электроэнергия вернулась во все населенные пункты.

Всего за два дня января остались в Беларуси без электричества более тысячи населённых пунктов, около 70 сельскохозяйственных ферм и более 2 тысяч трансформаторных подстанций. Но уже к утру понедельника свет был практически восстановлен. А в конце дня жители деревни Азино уже могли посмотреть свой любимый телеканал.