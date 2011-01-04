Огонь захватил один из домов во 2-м переулке Жуковского в Минске

Сотрудники МЧС спасли из пожара виновника происшествия.

К счастью, спасатели прибыли вовремя, пламя добралось лишь до одной квартиры. В результате, обошлось без жертв.

Причина ЧП — неосторожное курение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»..

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Нашими работниками спасен сын хозяйки квартиры. Неосторожность при курении стали причиной пожара. С отравлением продуктами горения и в состоянии алкогольного опьянения он доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Больше никто не пострадал.