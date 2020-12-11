Серьёзная авария под Борисовом. В ДТП попали 5 автомобилей, один водитель погиб
Новости Беларуси. Серьезная авария на трассе Брест – Минск – граница Российской Федерации: столкнулись пять машин, погиб человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Борисовском районе из-за погодных условий 40-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в отбойник.
С авто столкнулся Mercedes, который ехал сзади. После аварии водитель Volkswagen вышел на проезжую часть, где его сбил грузовик. Мужчина скончался на месте. В результате в ДТП попали еще две машины. По факту аварии проводится проверка.
В связи со сложными погодными условиями ГАИ Минской области ввела специальный план «Погода». Инспекторы несут дежурство круглосуточно.
Работает спецтехника. Пока в области распределено более тысячи тонн противогололедных материалов. ГАИ призывает водителей соблюдать скоростной режим.