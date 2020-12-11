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Серьёзная авария под Борисовом. В ДТП попали 5 автомобилей, один водитель погиб

11 декабря 2020 14:08
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Новости Беларуси. Серьезная авария на трассе Брест – Минск – граница Российской Федерации: столкнулись пять машин, погиб человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисовском районе из-за погодных условий 40-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в отбойник.

Серьёзная авария под Борисовом. В ДТП попали 5 автомобилей, один водитель погиб-1

С авто столкнулся Mercedes, который ехал сзади. После аварии водитель Volkswagen вышел на проезжую часть, где его сбил грузовик. Мужчина скончался на месте. В результате в ДТП попали еще две машины. По факту аварии проводится проверка.

Серьёзная авария под Борисовом. В ДТП попали 5 автомобилей, один водитель погиб-4

В связи со сложными погодными условиями ГАИ Минской области ввела специальный план «Погода». Инспекторы несут дежурство круглосуточно.

Серьёзная авария под Борисовом. В ДТП попали 5 автомобилей, один водитель погиб-7

Работает спецтехника. Пока в области распределено более тысячи тонн противогололедных материалов. ГАИ призывает водителей соблюдать скоростной режим.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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