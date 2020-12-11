«Избавилась от тела ребёнка сразу после родов». Задержана женщина, которая могла выбросить младенца в мусорный бак в Витебске

Новости Беларуси. Правоохранители задержали женщину, которая могла выбросить младенца в мусорный бак в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ей оказалась уроженка Могилева.

Олег Петерсон, врио начальника криминальной милиции Витебского облисполкома:

Сыщиками были отработаны различные версии произошедшего и возможного местонахождения женщины. Спустя несколько часов активной работы была установлена квартира, где мог произойти инцидент. Выяснилось, что жилище несколько месяцев снимала 30-летняя жительница Могилева, которая недавно вернулась домой. Предварительно установлено, что женщина избавилась от тела ребенка сразу после родов на дому.