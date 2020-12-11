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«Избавилась от тела ребёнка сразу после родов». Задержана женщина, которая могла выбросить младенца в мусорный бак в Витебске

11 декабря 2020 13:32
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Новости Беларуси. Правоохранители задержали женщину, которая могла выбросить младенца в мусорный бак в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ей оказалась уроженка Могилева.  

«Избавилась от тела ребёнка сразу после родов». Задержана женщина, которая могла выбросить младенца в мусорный бак в Витебске-1

Олег Петерсон, врио начальника криминальной милиции Витебского облисполкома:  
Сыщиками были отработаны различные версии произошедшего и возможного местонахождения женщины. Спустя несколько часов активной работы была установлена квартира, где мог произойти инцидент. Выяснилось, что жилище несколько месяцев снимала 30-летняя жительница Могилева, которая недавно вернулась домой. Предварительно установлено, что женщина избавилась от тела ребенка сразу после родов на дому.  

Напомним, трагедия произошла вечером 9 декабря. В микрорайоне Билево был найден труп новорожденной девочки в мусорных контейнерах (подробнее здесь).  

«Избавилась от тела ребёнка сразу после родов». Задержана женщина, которая могла выбросить младенца в мусорный бак в Витебске-4

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Причастна ли женщина к смерти ребенка или он родился мертвым, пока не сообщается.  

# ЧП # происшествия # Олег Петерсон # Фотофакт

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