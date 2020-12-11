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В Кобрине горело хлебоприёмное предприятие. Огонь уничтожил всю кровлю

11 декабря 2020 07:39
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Новости Беларуси. Крупный пожар произошел вечером 10 декабря в Кобрине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Горели здания, принадлежащие хлебоприемному предприятию.  

В Кобрине горело хлебоприёмное предприятие. Огонь уничтожил всю кровлю-1

В огне были складские помещения, где хранился урожай зерновых – в общей сложности около 4 тысяч тонн.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС было установлено, что происходит открытое горение кровли. В короткое время пожар был ликвидирован спасателями. В результате огнем уничтожена кровля по всей площади здания и часть хранившегося зерна. Большую часть зерновых удалось спасти.  

В Кобрине горело хлебоприёмное предприятие. Огонь уничтожил всю кровлю-4

Причина пожара устанавливается. МЧС сообщает, что пострадавших в результате ЧП нет.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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