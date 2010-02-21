В историческом центре Гродно под тяжестью снега рухнула крыша здания 19 века

Здание 1889 года постройки представляет историческую ценность.

Обрушение произошло сегодня ночью. Рухнула шиферная крыша одноэтажного неэксплуатируемого кирпичного здания в историческом центре Гродно. Площадь обрушения составила 250 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причиной обрушения стала потеря несущей способности балки перекрытия под тяжестью снега.



По счастью, оно уже давно пустовало. Владелец, индивидуальный предприниматель, намеревался его реконструировать. На первом этаже здания должны были разместиться магазины, на мансардном - офисы.



В настоящее время спасатели работают на месте происшествия, в районе частично перекрыто дорожное движение. Обветшалую кровлю планируется полностью разобрать.



Это уже второй за эту зиму случай обрушения крыши под тяжестью снега в Гродно. В прошлое воскресенье, 14 февраля, частично просела кровля аварийного жилого дома 1900 года постройки, находящегося также в историческом центре Гродно, в непосредственной близости от места нынешнего ЧП. Не успевшие съехать жильцы одной из квартир дома, по счастью, не пострадали, сообщает БеЛТА.