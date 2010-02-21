Наводнение в Португалии: жители обвиняют местных чиновников

Стихия, обрушившаяся на португальский остров Мадейра, унесла жизни по меньшей мере 32-х человек, около 70 - ранены. Проливные дожди размыли почву, потоки воды и грязи хлынули в города и поселки.

Улицы Фуншала превратились в потоки воды и грязи. Проливные дожди размыли почву, дорог больше не существует. Ураганный ветер повалил деревья и порвал линии электропередачи, оставив без света сотни домов. Люди отрезаны от мира. Телефонной связи нет, призывы о помощи передают по радио. По всему острову мобилизуют врачей и военных. Им предстоит разбирать завалы, а главное, искать пропавших без вести - их десятки.



Члены правительства лично осматривают пострадавшие от наводнения районы, чтобы оценить размер ущерба. Но уже можно предположить, что он для островитян будет огромен. Затопленный остров живет за счет туризма, а в ближайшее время ждать иностранных гостей не придется.



Жители столицы острова Фуншалы в произошедшем винят местных чиновников. В последние годы в городе слишком активно шло строительство - чтобы получить новые участки, власти решили сузить русло реки. Уровень воды поднялся, а когда начались дожди, вода вышла из берегов за считанные часы, сообщают Вести.ру.