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Семейное преступление

14 мая 2007 13:42
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Следственным отделением Каменецкого РОВД возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты в Национальном парке "Беловежская пуща".В ночь на 6 мая супруги-лесники Королёво-Мостовского лесничества, жители местной деревни Лядские произвели отстрел самки благородного оленя и дикого кабана. В ходе обыска у супружеской пары правоохранителями изъяты два охотничьих ружья, 33 патрона, шкуры убитых животных. Ущерб Беловежской пуще составил более чем в 14 миллионов. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
# происшествия

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