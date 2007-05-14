Беларусь подсчитывает последствия минувшего урагана

За сутки из-за разгула стихи пострадало 407 населенных пунктов. Повреждено около двухсот жилых домов. Наибольшим разрушениям подверглись Гродненская, Брестская и Минская области.

В целом по республике без электричества осталось 289 населенных пунктов, повреждено более 150 жилых домов. В отдельных районах порывы ветра достигали 24 метров в секунду. Сейчас в пострадавших регионах республики продолжаются работы по ликвидации последствий урагана. В них задействовано более тысячи работников различных служб, привлечено около 300 единиц различной техники.

В результате разгула стихи не обошлось и без человеческих жертв. В Гродненской области от удара молнии погиб школьник. Гроза застала 14-летнего подростка в открытом поле. Его друг выжил, но до сих пор находится в больнице.

Трагедия произошла недалеко от деревни Турья. Два местных подростка на велосипедах возвращались от друзей, когда в пути их застал ураган. Поскольку находились ребята на полевой дороге, удар молнии пришёлся именно на них. Скорую помощь вызвали местные жители. Сейчас по факту гибели подростка правоохранительными органами проводится специальное расследование.

Щучинский район: скорость сильных порывов ветра достигала 30 метров в секунду. Сносило крыши домов, выворачивались с корнем деревья, а град повредил автомобили и дворовые постройки. Для ликвидации последствий стихийного бедствия были задействованы все районные службы.

Сильный, ураганный ветер пронесся и над Брестской областью. Порывы ветра достигали 24 метров в секунду. В результате чего более 150 населенных пунктов на несколько часов остались обесточенными. Были повалены десятки деревьев. Падение одного чуть не привело к взрыву в жилом районе. Дерево одновременно повредило линии электропередач и наружный газопровод. Подача "голубого топлива" сразу же была прекращена, на место случившегося незамедлительно прибыли аварийные службы. Из-за сильного ветра пострадало более 150 населенных пунктов области.

Перед лицом стихии не устоял и 10-тонный речной кран. Как следствие - десятки обращений людей за помощью в медицинские учреждения. Три человека с тяжелыми травмами были госпитализированы. Самого тяжелого пострадавшего с переломом позвоночника доставили в областную больницу. Причиной травмы стало упавшее на спину дерево.

Теперь улицы города расчищены, линия передач восстановлены. А Комиссии по ЧС еще предстоит оценить нанесенный стихией ущерб.