Роковая ошибка полицейских в Бразилии

Во время показательной учебной операции по освобождению заложников погиб один школьник, девять человек ранены. Трагедия произошла, когда часть стражей, изображавших бандитов, открыла стрельбу по толпе. Оказалось, что пистолеты заряжены не резиновыми, а боевыми патронами. Тринадцатилетний школьник получил ранения в голову и скончался в больнице. Первоначальное расследование выявило серьезные нарушения в подготовке и применении оружия полицейскими. В настоящее время семь стражей порядка арестованы.