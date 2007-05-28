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Роковая ошибка полицейских в Бразилии

28 мая 2007 07:41
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Во время показательной учебной операции по освобождению заложников погиб один школьник, девять человек ранены. Трагедия произошла, когда часть стражей, изображавших бандитов, открыла стрельбу по толпе. Оказалось, что пистолеты заряжены не резиновыми, а боевыми патронами. Тринадцатилетний школьник получил ранения в голову и скончался в больнице. Первоначальное расследование выявило серьезные нарушения в подготовке и применении оружия полицейскими. В настоящее время семь стражей порядка арестованы.
# происшествия

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