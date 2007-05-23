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Теракт в Турции

23 мая 2007 07:41
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В результате взрыва в торговом центре 7 человек погибли, около 80 получили ранения. ЧП произошло в старой части Анкары, где в вечерние часы достаточно многолюдно. Полиция считает версию теракта весьма вероятной. Не исключено, что взрыв осуществил террорист-смертник. Пятеро, в том числе один гражданин Пакистана, были убиты на месте, еще один скончался от ран. Некоторые пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии. По данным турецкого телевидения, террористы применили взрывчатку, которой обычно пользуются радикалы из запрещенной курдской рабочей партии.
# происшествия

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