Турецкая полиция отрабатывает несколько версий теракта в Анкаре

По предварительным данным, целью преступников мог быть начальник генштаба Турции. Трагедия произошла в оживленном столичном районе Улус - историческом центре Анкары, популярном среди иностранных туристов. Бомба была приведена в действие на автобусной остановке в вечерний час-пик. Начальник генштаба планировал прибыть в Улус на прием, приуроченный к открытию в Анкаре выставки оборонной промышленности. Полиция задержала одного человека, который может быть причастен к инциденту. По последним данным, число пострадавших в результате взрыва возросло до 100 человек.