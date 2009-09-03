Пьяный водитель сбил женщину с ребенком

В Минске на пешеходном переходе по Плеханова иномарка сбила женщину с маленьким ребенком.

26-летний водитель ехал, игнорируя знаки и не снижая скорости. С многочисленными травмами и ушибами пострадавшие были доставлены в больницу. При задержании нарушитель пытался оказать сопротивление сотрудникам ГАИ. Как выяснилось, он был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

В настоящее время нарушитель задержан, возбуждено уголовное дело, подробности произошедшего выясняются.

- Водитель автомашины «Фольксваген Гольф» двигался по улице Плеханова и на пешеходном переходе совершил наезд на женщину с ребенком. Водитель 1983 года рождения не имел прав на управление автомобилем. Пострадавшая женщина и годовалый ребенок доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи, - Максим Касинский инспектор Заводского Управления Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома.