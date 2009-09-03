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Пострадавшие белорусы доставлены в больницы Москвы

03 сентября 2009 10:54
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Из-под завалов обрушившейся многоярусной подземной стоянки спасатели извлекли четырех человек – все они работали на строительстве парковки.

Пострадавшие доставлены в больницы Москвы, в частности в НИИ Склифосовского. Состояние здоровья двоих пациентов оценивается как тяжелое. Одного - средней тяжести.

- Им оказывается необходимая помощь. В настоящее время консульский отдел посольства Республики Беларусь в Российской Федерации принимает меры по уточнению обстоятельств случившегося и устанавливает личности пострадавших. Посольство постоянно находится на связи с компетентными органами в РФ и готово оказать необходимую помощь им, в том числе и информировать родственников пострадавших граждан РБ, - Виталий Сливка, пресс-секретарь Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации.

ЧП произошло утром. На площади 600 квадратных метров обрушились перекрытия между ярусами. Сейчас к осмотру места происшествия приступили следователи.

Причину аварии установят после проведения экспертиз и изучения проектной документации.

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# происшествия # Фотофакт

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