Выброса аммиака на «Гродно Азот» не было

Выброса аммиака на ОАО «Гродно Азот» не произошло. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

По его словам, сообщение об аварийной остановке одного из цехов поступило сегодня в 11:25. Произошла разгерметизация внутреннего элемента огневого подогревателя аммиака. В результате из трубопровода произошел выброс природного газа без последующего горения. Персоналом объекта подача газа была прекращена. Работники МЧС провели работы по охлаждению трубопровода, анализу воздушной среды, развертыванию сил и средств для осаждения возможного выброса аммиака и ограждению места происшествия.

К аварийным работам привлекались 17 единиц техники и 78 спасателей МЧС. «Технологический процесс производства аммиака был остановлен только в цеху «Аммиак-3». В других цехах аммиак по-прежнему производится», - уточнил Виталий Новицкий.

Как сообщалось, сегодня на ОАО «Гродно Азот» произошла аварийная остановка цеха «Аммиак-3». Взрыва или пожара не произошло, жертв нет, прочее оборудование не повреждено. Пока на предприятии затрудняются сказать, когда работу цеха удастся возобновить, сообщает БЕЛТА.