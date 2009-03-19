Громкое уголовное дело расследуют в Гомеле

Девочка из областного дома ребенка умерла по дороге в больницу, а за жизнь ее сестры-близнеца врачи борются до сих пор. Каким образом 16-месячные воспитанницы получили многочисленные травмы пока не известно. Подробности трагедии не разглашаются. Дело возбуждено по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». Правда, обвинения конкретным лицам пока не выдвинуты. В Доме ребёнка от комментариев отказываются в категоричной форме.