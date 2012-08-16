Двое гомельчан склоняли 19-летних девушек к занятию проституцией

Новости Беларуси. Сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома совместно с коллегами из ОВД Центрального района Гомеля проведено задержание сутенёров двоих сутенёров, жителей Гомеля, сообщает ctv.by со ссылкой на пресс-службу УВД Гомельского облисполкома.

В сферу оказания интимных услуг 30-летние сутенёры с апреля по июль 2012 года привлекали гомельчанок 19-27 лет. Клиентов они находили посредством объявлений в Интернете. Причем «на свидания» девушек доставляли сами сутенеры.

В отношении задержанных по ст. 171 УК РБ возбуждено уголовное дело.