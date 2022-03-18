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Под Солигорском водитель сбила подростка на пешеходном переходе. У девочки серьёзные травмы

18 марта 2022 14:24
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Новости Беларуси. 40-летняя женщина сбила несовершеннолетнего подростка. Происшествие случилось на седьмом километре автодороги Радково – Солигорск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Солигорском водитель сбила подростка на пешеходном переходе. У девочки серьёзные травмы-1

Водитель двигалась в направлении столицы шахтеров и наехала на 16-летнюю школьницу, не пропустив ее на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочка с серьезными травмами госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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