Под Солигорском водитель сбила подростка на пешеходном переходе. У девочки серьёзные травмы

Новости Беларуси. 40-летняя женщина сбила несовершеннолетнего подростка. Происшествие случилось на седьмом километре автодороги Радково – Солигорск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель двигалась в направлении столицы шахтеров и наехала на 16-летнюю школьницу, не пропустив ее на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочка с серьезными травмами госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.