Под Солигорском 62-летний водитель насмерть сбил велосипедиста

Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП под Солигорском выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП под Солигорском выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28 ноября в деревне Сковшин 62-летний водитель автомобиля Lada сбил велосипедиста. Мужчина двигался в попутном направлении. От полученных травм пострадавший скончался.
На месте аварии работали сотрудники ГАИ, эксперты и следователи. По предварительной информации, водитель автомобиля был трезв.