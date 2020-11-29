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Под Солигорском 62-летний водитель насмерть сбил велосипедиста

29 ноября 2020 11:30
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Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП под Солигорском выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Солигорском 62-летний водитель насмерть сбил велосипедиста-1

28 ноября в деревне Сковшин 62-летний водитель автомобиля Lada сбил велосипедиста. Мужчина двигался в попутном направлении. От полученных травм пострадавший скончался.

Под Солигорском 62-летний водитель насмерть сбил велосипедиста-4

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, эксперты и следователи. По предварительной информации, водитель автомобиля был трезв.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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