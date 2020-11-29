Под Солигорском 62-летний водитель насмерть сбил велосипедиста

Новости Беларуси. Обстоятельства смертельного ДТП под Солигорском выясняют следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 ноября в деревне Сковшин 62-летний водитель автомобиля Lada сбил велосипедиста. Мужчина двигался в попутном направлении. От полученных травм пострадавший скончался.