В Минске на стройке засыпало песком двух мужчин

Новости Беларуси. 28 ноября примерно в три часа дня в Минске двух рабочих засыпало песком.
По сведениям Минского ГУМЧС, в скорую поступила информация о том, что человека засыпало песком в котловане на стройке по ул. Маяковского, 8. Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что на отметке -5 метров под песком находится человек.
Ещё одного рабочего, 42-летнего мужчину, уже извлекли и передали медикам. Он был госпитализирован с предварительным диагнозом: «синдром позиционного сдавливания, сочетанная травма живота, закрытая травма грудной клетки».
Спасение второго пострадавшего продолжается.
Несколько месяцев назад мужчина чистил колодец и упал в него. Потребовалась помощь сотрудников МЧС – подробности здесь.