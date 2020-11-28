В Минске на стройке засыпало песком двух мужчин

Новости Беларуси. 28 ноября примерно в три часа дня в Минске двух рабочих засыпало песком.

По сведениям Минского ГУМЧС, в скорую поступила информация о том, что человека засыпало песком в котловане на стройке по ул. Маяковского, 8. Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что на отметке -5 метров под песком находится человек.