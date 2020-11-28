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В Минске на стройке засыпало песком двух мужчин

28 ноября 2020 14:07
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Новости Беларуси. 28 ноября примерно в три часа дня в Минске двух рабочих засыпало песком.

По сведениям Минского ГУМЧС, в скорую поступила информация о том, что человека засыпало песком в котловане на стройке по ул. Маяковского, 8. Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что на отметке -5 метров под песком находится человек.

В Минске на стройке засыпало песком двух мужчин -1

Фото: Минское ГУМЧС 

Ещё одного рабочего, 42-летнего мужчину, уже извлекли и передали медикам. Он был госпитализирован с предварительным диагнозом: «синдром позиционного сдавливания, сочетанная травма живота, закрытая травма грудной клетки».

Спасение второго пострадавшего продолжается.

Несколько месяцев назад мужчина чистил колодец и упал в него. Потребовалась помощь сотрудников МЧС – подробности здесь.

# Спасение # происшествия

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