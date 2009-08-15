Первая смерть от отравления грибами в Беларуси

Человек умер в Гродненской области. Всего с начала года в больницы поступило более 90 пострадавших от даров леса. Специалисты опасаются, что это только начало, ведь близится пора так называемых «осенних грибов».

Лисички, подосиновики, белый гриб, опята и бледная поганка. Примерно так выглядит рейтинг самых популярных грибов у белорусов. И если по поводу первых четырёх всё ясно, то бледная поганка – вопрос отдельный. Почему многие не просто собирают поганку, но ещё и её вопрос сугубо индивидуальный. Но стоит помнить, что яд этого гриба – амонитотоксин не разрушается при сушке и самой длительной варке, а отравление наступает уже через 6-8 часов.

– Тяжесть больных, которые поступают к нам с диагнозом отравление грибами, в основном, оценивается как средняя или лёгкая степень. Но если произошло отравление таким сильно ядовитым грибом, как бледная поганка, больные поступают в тяжёлом состоянии. У них развивается печёночно-почечная недостаточность и велика вероятность летального исхода, – сказал заведующий отделением по лечению острых отравлений минской больницы скорой медицинской помощи Андрей ШМИГЕЛЬСКИЙ.

Но даже это не заставляет задуматься тех, кто подрезает ножиком очередной гриб. Красноречива, как обычно, статистика. За первые шесть месяцев этого года в больницу скорой помощи с диагнозом «отравление грибами» поступило более 60 человек, в то время как показатель 2008 года за аналогичный период в два раза меньше. Впрочем, мероприятия, которые проводят врачи-реаниматологи, год от года не меняются. Упоминание списка процедур и последствий отравления – это и есть ответ на вопрос «брать или не брать этот гриб»?

– У нас проводится промывание желудка, вводятся угольные энтересорбенты, налаживается проведение инфузионно-дезинфикционной терапии, ставится капельница и пациенту вводится глюкоза, солевые растворы, витаминные препараты. Препараты, направленные на улучшение или оптимизацию работы желудочно-кишечного тракта, – отметил Андрей ШМИГЕЛЬСКИЙ.

Понятия «город» и «грибы» всегда были несовместимы. Именно в большом городе и на подступах к нему велика вероятность накапливания тяжёлых металлов в грибах. Отравление таким гастрономическим блюдом может привести не только к летальному исходу, но и обострению хронических заболеваний, например гастрита или панкриатита. Поэтому и контроль за грибной продукцией на крупнейших рынках столицы – соответствующий.

– Гриб не должен быть переросшим, гриб не должен быть червивым, он в обязательном порядке проверяется и на содержание радиоактивных элементов. В реализацию допускаются только съедобные грибы. Условно съедобные и ядовитые в продажу не допускаются, – уточнила заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы УП «Минский комаровский рынок» Наталья БЕЛАЯ.

Не все грибы одинаково полезны. Если же вы после обеда почувствовали недомогание, следует срочно вызвать скорую помощь. Любимое блюдо должно быть только в радость.

