Пенсионер сбил двух школьников

75-летний водитель, который находился за рулем «Мицубиси-Каризма», не справился с управлением. Два 15-летних мальчика шли в попутном направлении по обочине.

ДТП произошло около полудня 13 августа на 5-м километре дороги «Брест – Минск» недалеко от деревни Клейники, сообщает «КП» со ссылкой на БелаПАН.

Сейчас подростки в реанимационном отделении Брестской областной больницы. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. У обоих пострадавших открытые тяжелые черепно-мозговые травмы. У одного из них разрыв селезенки и переломы костей голени.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).