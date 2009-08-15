Годовалая девочка упала с балкона шестого этажа

Это произошло в Витебске. Малышка выползла на незакрытый балкон, вскарабкалась на стул, затем на подоконник и в одно мгновение выпала из лоджии. Под окном дома не было ни деревьев, ни куч с песком, которые смягчили бы удар.

Ребёнок упал прямо на утоптанную траву. Врачи в больнице были шокированы: у малышки не было даже сотрясения мозга, лишь ушиб лёгкого. Выяснением обстоятельств счастливого «полёта» занимаются сотрудники прокуратуры.

– Случай этот является уникальным в связи с тем, что при падении с 6 этажа ребёнок получил минимальные травмы, которые возможны в данном случае. Состояние ребёнка сейчас стабильное, он идёт на поправку, думаю, что скоро выпишем домой, – сказала заместитель главного врача витебской детской областной больницы Ирина ЮНЕС.

– Данный материал находится на проверке в прокуратуре района, проводится выяснение фактических обстоятельств произошедшего. В том числе рассматриваются версии, как несчастного случая, так и причастности лиц, находившихся в квартире к факту падения ребенка. То есть решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сказал помощник прокурора Октябрьского района города Витебска Артур КОРЕНЬКО.