Пенсионерку судили за вождение «навеселе»

Беспрецедентное дело сегодня рассмотрели в суде Ивацевичей. Сотрудники ДПС дважды задерживали даму нетрезвой за рулем. Эта история сегодня у всех на устах и вызывает массу порицаний. На скамье подсудимых – пенсионерка. Вместо воспитания внуков, а их у нее трое, она за рулем автомобиля – под шафе. И это не впервые. В июле прошлого года водителя уважаемого возраста уже лишили прав на три года.



Сама обвиняемая закрывала лицо и просила не называть фамилию. Вину признает. Говорит, злую шутку сыграл возраст. Жительница Барановичей на местном рынке приторговывает. В тот день сильно замерзла, потому и решила прокатиться.



Пенсионный возраст служители Фемиды учли. Но отвечать придется по закону. За вождение в нетрезвом состоянии дважды за год суд приговорил автолюбительницу к штрафу в 100 базовых величин. За руль пенсионерка сядет не скоро. И прав нет, и перед внуками стыдно.