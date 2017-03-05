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Паводок в Беларуси: в Лиозненском районе подтоплены мост и грунтовая дорога

05 марта 2017 10:36
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Новости Беларуси. В Беларуси стали поступать первые сообщения о последствиях паводка. Так, в Лиозненском районе подтоплены мост и грунтовая дорога. Из берегов вышла небольшая речушка. Она поднялась над уровнем железобетонного моста, длина которого всего 6 метров.

Подтопленным оказался и участок дороги возле деревни, в которой 8 жителей. Вода поднялась на 30 сантиметров. Транспортное сообщение с населенным пунктом затруднено, однако жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведется мониторинг гидрологической обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Паводки в Беларуси

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