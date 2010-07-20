Ограбление банка с помощью вертолета

В Швеции предъявили обвинения десяти подозреваемым в совершении крупнейшего в истории страны ограбления. Правоохранители так же обнародовали видеокадры дерзкой операции. Инцидент произошел осенью прошлого года в Стокгольме. Банк воры ограбили в «стиле Карлсона» – через крышу. Используя взрывчатку, злоумышленники проникли внутрь хранилища денежных средств, после чего скрылись на угнанном вертолете с четырьмя миллионами евро. Спустя некоторое время грабителей задержали, а вот похищенные миллионы так и не нашли. Судебный процесс по делу «Карлсонов» начнется в августе.