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Ограбление банка с помощью вертолета

20 июля 2010 13:59
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В Швеции предъявили обвинения десяти подозреваемым в совершении крупнейшего в истории страны ограбления. Правоохранители так же обнародовали видеокадры дерзкой операции. Инцидент произошел осенью прошлого года в Стокгольме. Банк воры ограбили в «стиле Карлсона» – через крышу. Используя взрывчатку, злоумышленники проникли внутрь хранилища денежных средств, после чего скрылись на угнанном вертолете с четырьмя миллионами евро. Спустя некоторое время грабителей задержали, а вот похищенные миллионы так и не нашли. Судебный процесс по делу «Карлсонов» начнется в августе.
# происшествия # Видеофакт

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