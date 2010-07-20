Сотрудник прокуратуры, сбивший на машине подростков в Забайкалье, был пьян

Экспертиза обнаружила в его крови алкоголь, втрое выше нормы.

Ранее прокурор Чернышевского района, выезжавший на место ДТП, заявлял, что не обнаружил у своего помощника внешних признаков алкогольного опьянения. Выяснилось также, что у 23-летнего Максима Скубьева в принципе нет водительских прав. Однако пользуясь служебным положением он часто садился за руль.

По уточненным данным, ДТП произошло на трассе Чита-Хабаровск 17 июля. Старший помощник прокурора Скубьев наехал на группу молодых людей на обочине. В результате погибли три человека, двое в тяжелом состоянии - в больнице. Виновник ДТП все еще на свободе. Решение о его задержании, или избрании другой меры пресечения не приняли даже спустя трое суток.