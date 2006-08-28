Новый Орлеан может снова оказаться под водой

Ураган "Эрнесто" может стать достойным братом "Катрины". К побережью США приближается сильный тропический шторм.

По данным американских метеорологов, 27 августа "Эрнесто" прошел над Ямайкой, затем достигнет Кубы и придет в Мексиканский залив. Не исключено, что там он усилится до урагана третьей категории.

В зоне стихийного бедствия вновь может оказаться Новый Орлеан.

Напомним, в прошлом году он стал жертвой урагана "Катрина", что привело к многомиллиардному материальному ущербу и сотням человеческих жертв. За год дамбы этого города восстановили. Однако специалисты опасаются, что защитные сооружения не выдержат нового мощного урагана.