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Новый Орлеан может снова оказаться под водой

28 августа 2006 07:17
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Ураган "Эрнесто" может стать достойным братом "Катрины". К побережью США приближается сильный тропический шторм.

По данным американских метеорологов, 27 августа "Эрнесто" прошел над Ямайкой, затем достигнет Кубы и придет в Мексиканский залив. Не исключено, что там он усилится до урагана третьей категории. 

В зоне стихийного бедствия вновь может оказаться Новый Орлеан.
Напомним, в прошлом году он стал жертвой урагана "Катрина", что привело к многомиллиардному материальному ущербу и сотням человеческих жертв. За год дамбы этого города  восстановили. Однако специалисты опасаются, что защитные сооружения не выдержат нового мощного урагана.

# происшествия

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