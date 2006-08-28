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ДТП под Борисовом

28 августа 2006 07:16
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Семь человек погибли, четыре - получили ранения в результате аварии, произошедшей 27 августа под Борисовом на трассе Брест-Минск-граница Российской Федерации. Один из погибших - гражданин России, другие - белорусы.
ДТП произошло в  результате лобового столкновения автомобилей "Форд Транзит" и "Газель". Госавтоинспекция расследует причины.
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Тем временем, ГАИ Минской области на автодороге Минск-Гомель завершила акцию, направленную на профилактику аварий из-за превышения скорости.  Для этого задействованы дополнительные наряды дорожно-патрульной службы. Сотрудники Госавтоинспекции с помощью специальных приборов фиксируют скорость автомобилей.
20% всех ДТП по статистике, происходит именно из-за превышения скорости.
# происшествия

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