В Крыму перевернулся пассажирский автобус

В результате автокатастрофы 23 августа вечером в Крыму погибли 2 человека, 13 доставлены в симферопольские больницы. Среди пострадавших - почти все россияне. Погибла жительница Екатеринбурга и водитель - уроженец Украины.

По сообщениям пресс-службы Крымского МЧС, авария произошла накануне вечером возле села Пожарское на 14 километре автодороги Симферополь-Николаевка.

Причина - нарушение правил дорожного движения. Водитель легкового автомобиля, обгоняя автобус, создал аварийную ситуацию, в результате чего автобус перевернулся.

По информации белорусского МИДа - среди пострадавших граждан Беларуси нет.