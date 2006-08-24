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В Крыму перевернулся пассажирский автобус

24 августа 2006 14:39
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В результате автокатастрофы 23 августа вечером в Крыму погибли 2 человека, 13 доставлены в симферопольские больницы. Среди пострадавших - почти все россияне. Погибла жительница Екатеринбурга и водитель - уроженец Украины.
По сообщениям пресс-службы Крымского МЧС, авария произошла накануне вечером возле села Пожарское на 14 километре автодороги Симферополь-Николаевка.
Причина - нарушение правил дорожного движения. Водитель легкового автомобиля, обгоняя автобус, создал аварийную ситуацию, в результате чего автобус перевернулся.
По информации белорусского МИДа  - среди пострадавших граждан Беларуси  нет.
# происшествия # Авария автобуса

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