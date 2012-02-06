Минчанин вымогал деньги, выдавая себя за сотрудника Следственного Комитета

Мошенник предлагал фальшивые услуги по освобождению от уголовной ответственности. Так он вошел в доверие пожилой пары из столицы, чей сын находится в данный момент под стражей за разбойное нападение.

Свою помощь по решению этого вопроса мошенник оценил в 25 миллионов рублей. Однако по иронии судьбы вскоре был задержан сотрудниками Следственного Комитета. В данный момент ведется судебное разбирательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Тараулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного Комитета Республики Беларусь:

Мошенник находился в одной камере с сыном потерпевшего, вошел к нему в доверие. Тот написал письмо. С какой целью он писал родителям письмо, что этому человеку можно верить, следствию еще предстоит выяснить. Отдал ему постановление о продлении срока содержания под стражей. Предъявив письмо от сына, предъявив родителям это постановление и выдав себя за следователя, ему удалось заручиться доверием пожилых людей.