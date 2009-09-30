Автомобиль сбил лося в центре Минска

ДТП произошло на проспекте Машерова.

Авария произошла около 6 часов утра 29 сентября в 300 метрах от стелы «Минск - город-герой». Автомобиль «Фольксваген» ехал по мосту через Свислочь со стороны улицы Даумана в направлении пр. Победителей. В это время на дорогу неожиданно выбежал лось. Водитель пытался избежать столкновения, резко затормозив. Но это не помогло, машина сбила лося, животное ударилось о лобовое стекло, перелетело через крышу. Поначалу лось встал на ноги, но, пройдя несколько метров, упал замертво.

Водитель, если не считать пережитого им шока, остался невредим. А вот автомобиль получил серьезные повреждения, сообщает БЕЛТА.