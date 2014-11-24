Москва: женщина бросилась под поезд в метро и выжила

Новости России. 51-летняя жительница Москвы, решив свести счеты с жизнью, бросилась под поезд метро. Инцидент произошел в понедельник в 00 часов 05 минут на станции метро «Дмитровская».

Машинист, увидев в тоннеле женщину, успел применить экстренное торможение.

Женщина с травмой правой кисти и ушибом затылка доставлена в больницу. По данным медиков, она находится в тяжёлой депрессии.

Терапевты, кардиологи, неврологи, даже врачи-эндокринологи зачастую сталкиваются с пациентами в пограничных состояниях.

И, к сожалению, не всегда эти специалисты могут увидеть за их частными, разрозненными симптомами общую картину невроза. Химия, биология, генетика – все это может вызвать расстройство психического здоровья и вызывает, но гораздо реже, чем наше собственное представление о своих проблемах в жизни. Как стравиться со сложной жизненной ситуацией и не наложить на себя руки? Смотрите видео.