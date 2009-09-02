Минус 10 млн. из-за браконьерства

По Br3,5 млн. штрафа заплатят трое жителей Витебской области за браконьерство.

Незаконная ловля на озере Куровское принесла рыбакам богатый улов: щуку, 13 окуней и 95 серебряных карасей на общую сумму почти Br2,5 млн. Однако действия любителей порыбачить таким способом не осталось без внимания сотрудников природоохранной инспекции.



За браконьерство, повлекшее причинение природе крупного ущерба, рыболовы приговорены к штрафу в 100 базовых величин каждый. Во время предварительного следствия им пришлось возместить нанесенный ущерб. Кроме того, нарушителям пришлось расстаться с надувной резиновой лодкой и сетями, сообщает БЕЛТА.