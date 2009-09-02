Поиски смытого в море белоруса прекращены

Поиски смытого в Балтийское море белоруса на воде и с воздуха уже не ведутся.

«Мы знаем об этом факте. 30 августа в 17:38 нам поступил сигнал от его коллег, что гражданин Беларуси Доминюк Иван Генрихович зашел в воду и пропал. Но, к сожалению, они не смогли достоверно ничего сообщить, так как не видели того, что он тонул или просил о помощи. Тем не менее, туда был послан наш инспектор. На поверхности моря, соответственно, уже никого не было», - сообщили в Главном управлении МЧС по Калининградской области.

В настоящее время все службы, причастные к морской деятельности на территории Калининградской области, оповещены о произошедшем. «В частности, это пограничное управление, морской спасательно-координационный центр, поисково-спасательный отряд, госинспекция по маломерным судам. Если будет какое-то изменение в обстановке и, если он утонул (ведь никто этого не видел), то со временем тело всплывет и будет обнаружено», - пояснили в региональном МЧС.

«Поиски на воде и с воздуха в настоящее время уже не ведутся, так как надежды найти пропавшего живым уже нет (если он действительно утонул). Температура воды в настоящий момент составляет 17-18 градусов», - добавил собеседник.

Гражданина Беларуси (38-летний монтажник гродненского филиала минского ОАО «Промтехмонтаж», который был командирован в Калининградскую область для монтажа оборудования на одном из химпредприятий), в воскресенье 30 августа смыло сильной волной в Балтийское море, сообщает БЕЛТА.