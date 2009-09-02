Контрабандиста вычислили по женским чулкам

Брестские пограничники совместно с сотрудниками таможни задержали контрабандиста видеотехники, который выезжал из Польши по «зеленому» каналу в женских чулках.

«Водитель БМВ, гражданин Беларуси, 1983 года рождения, привлек внимание пограничников своим внешним видом, вернее, своими ногами», - рассказал исполняющий обязанности начальника пресс-службы Госпогранкомитета Игорь Щетинин.

После досмотра пограничники обнаружили контрабандный товар. «Мужчина надел на себя женские чулки и спрятал под ними по 4 цифровых фотокамеры на каждой ноге», сообщил И.Щетинин, добавив, что мужчина не забыл сверху надеть брюки.

Техника на сумму около $1500 изъята сотрудниками таможни, сообщает «Интерфакс-Запад».