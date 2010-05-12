Минский школьник утонул на Чижовском водохранилище

Он поплыл на остров посреди водоема, чтобы там порыбачить. Однако в холодной воде у подростка резко сузились сосуды и он стал тонуть. Спасти парня не удалось. И это не единственное происшествие на Чижовском водохранилище за последние сутки.

Четырех детей спасатели сняли с промышленного понтона в 150-ти метрах от берега. Никто из ребят не пострадал.

Как отметили в ОСВОД, дети чаще всего гибнут по недосмотру взрослых. В прошлом году утонули 43 ребенка до 10 лет и 30 подростков. Всего же расстались с жизнью более 600 человек. Зачастую причиной трагедии становится употребление спиртного на отдыхе и несоблюдение элементарных правил поведения на воде.

Другая причина - купание в не оборудованных и даже запрещенных местах - котлованах, карьерах, мелиоративных каналах, пожарных водоемах. Спасатели совместно с местными властями старается создать более безопасные условия отдыха людей у воды. Уже проведено водолазное обследование и очищена от посторонних предметов акватория более 400 пляжей. Появились новые спасательные станции и посты.