Прямой эфир

Минский школьник утонул на Чижовском водохранилище

12 мая 2010 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Он поплыл на остров посреди водоема, чтобы там порыбачить. Однако в холодной воде у подростка резко сузились сосуды и он стал тонуть. Спасти парня не удалось. И это не единственное происшествие на Чижовском водохранилище за последние сутки.

Четырех детей спасатели сняли с промышленного понтона в 150-ти метрах от берега. Никто из ребят не пострадал.

Как отметили в ОСВОД, дети чаще всего гибнут по недосмотру взрослых. В прошлом году утонули  43 ребенка до 10 лет и 30 подростков.  Всего же расстались с жизнью более 600 человек. Зачастую причиной трагедии становится употребление спиртного на отдыхе и несоблюдение элементарных правил поведения на воде.

Другая причина -  купание в не оборудованных и даже запрещенных местах - котлованах, карьерах, мелиоративных каналах, пожарных водоемах. Спасатели совместно с местными властями старается создать более безопасные условия отдыха людей у воды. Уже проведено водолазное обследование и очищена от посторонних предметов акватория более 400  пляжей. Появились новые спасательные станции и посты.

# происшествия # Утопления

Другие новости рубрики

Все новости
12 мая 2010 09:36

Уголовное дело по факту пожара на складе Минского завода вычислительной техники возбуждено в отношении двух человек

12 мая 2010 09:27

В Китае вооруженный преступник проник в детский сад и убил 7 человек

12 мая 2010 09:17

На шахте «Распадская» приостановлены поисково-спасательные работы