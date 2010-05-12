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На шахте «Распадская» приостановлены поисково-спасательные работы

12 мая 2010 09:17
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Планируется, что завтра после проветривания шахты поиски шахтеров возобновятся с новой силой.

На шахте «Распадская» приостановлены поисково-спасательные работы-1

На шахте «Распадская» приостановлены поисково-спасательные работы-3

На шахте «Распадская» приостановлены поисково-спасательные работы-5

На шахте «Распадская» приостановлены поисково-спасательные работы-7

На шахте «Распадская» приостановлены поисково-спасательные работы-9

На шахте «Распадская» приостановлены поисково-спасательные работы-11

На шахте «Распадская» приостановлены поисково-спасательные работы-13

На шахте «Распадская» приостановлены поисково-спасательные работы-15

На шахте «Распадская» приостановлены поисково-спасательные работы-17

На шахте «Распадская» приостановлены поисково-спасательные работы-19

На шахте «Распадская» приостановлены поисково-спасательные работы-21

Два взрыва произошли на крупнейшей в России угольной шахте в ночь на 9 мая с интервалом в несколько часов. Основные версии ЧП - неисправность электрооборудования и нарушение технологии угледобычи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.  По последним данным пропавшими без вести числятся 30 человек, 60 погибли.

# происшествия # Фотофакт

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