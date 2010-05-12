На шахте «Распадская» приостановлены поисково-спасательные работы

Два взрыва произошли на крупнейшей в России угольной шахте в ночь на 9 мая с интервалом в несколько часов. Основные версии ЧП - неисправность электрооборудования и нарушение технологии угледобычи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По последним данным пропавшими без вести числятся 30 человек, 60 погибли.