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Уголовное дело по факту пожара на складе Минского завода вычислительной техники возбуждено в отношении двух человек

12 мая 2010 09:36
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Мастер и сварщик уже задержаны.

Сейчас они в изоляторе временного содержания. По версии следствия, 47-летний рабочий, по указанию начальника проводил газосварочные работы и нарушил правила пожарной безопасности, что могло привести к возгоранию. Вместе с тем отрабатываются и другие версии ЧП. Окончательная причина станет известна после пожарно-технической экспертизы. Отметим, это уже не первый случай возгорания на этом заводе. Два небольших пожара были в 2007-м и 2009-м годах. В первом случае причиной стали технические неполадки, а в другом - неосторожное обращение с огнем. Тогда никто не пострадал. В этот раз при тушении пожара на складе готовой продукции погибли четверо сотрудников МЧС. Еще четверо госпитализированы и их состояние не вызывает у медиков опасения.

Сегодня будет решаться вопрос о переводе пострадавших из реанимационного в соматические отделения. Погибших  спасателей похоронят завтра на Кальварийском кладбище в Минске. Гражданская панихида и прощание пройдет в здании Минского городского управления по ЧС.

# происшествия # Техногенные катастрофы

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