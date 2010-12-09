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Минский школьник «развел» на кредиты 15 человек

09 декабря 2010 14:43
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Подросток, выглядевший значительно старше своих лет, завязывал знакомства, выбирая, в основном, подвыпивших людей.

Парень рассказывал, что сам он из России, а в Минске ему попалась давно разыскиваемая модель ноутбука (модема, мобильного телефона и т.д.), всех денег у него при себе нет, он готов воспользоваться кредитом, но, как гражданин другого государства, не может оформить кредит на себя.

За оказанную услугу он отдавал 30-50 тысяч рублей, заверял, что все обязательства по договору выполнит в срок, забирал купленную технику и исчезал.

Ольга Кутько, пресс-офицер Первомайского РУВД Минска:
Подобным образом подросток обманывал минчан около 3 месяцев. Афера выявилась, когда спустя некоторое время доверчивым горожанам стали поступать звонки и уведомления с требованиями погасить задолженность по кредиту. Потерпевшие понесли заявления в милицию. Вскоре злоумышленника удалось задержать.

Установлено, что от рук ушлого десятиклассника пострадали 15 человек, впрочем, оперативники предполагают, что обманутых людей может быть больше, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «СБ. Беларусь сегодня».

# происшествия

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