Панамский канал впервые в истории закрыт для судоходства из-за сильных ливней

Панамский канал, соединяющий Тихий и Атлантический океаны, закрыт для судоходства — впервые со времени вторжения американских войск в страну в 1989 году.

На этот раз причиной послужили не военные действия, а проливные дожди, из-за которых уровень воды в отдельных частях канала достиг критического максимума, что может быть опасно для судоходства. Дело в том, что в отличие от Суэцкого, он не проложен по всей длине на уровне моря. Суда в данном случае поднимаются и опускаются с помощью гигантских шлюзов на входе и выходе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».