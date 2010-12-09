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Панамский канал впервые в истории закрыт для судоходства из-за сильных ливней

09 декабря 2010 09:43
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Панамский канал, соединяющий Тихий и Атлантический океаны, закрыт для судоходства — впервые со времени вторжения американских войск в страну в 1989 году.

На этот раз причиной послужили не военные действия, а проливные дожди, из-за которых уровень воды в отдельных частях канала достиг критического максимума, что может быть опасно для судоходства. Дело в том, что в отличие от Суэцкого, он не проложен по всей длине на уровне моря. Суда в данном случае поднимаются и опускаются с помощью гигантских шлюзов на входе и выходе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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